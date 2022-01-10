Госинспектора пожарного надзора Тюменской области судят за пожар в доме-престарелых

Тюменский районный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении старшего госинспектора пожарного надзора Тюменской области Павла Тигеева. Его обвиняют в халатности, которая привела к смертельному пожару в доме престарелых, сообщили Накануне.RU в пресс-службе объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

По версии следствия, Тигеев знал, что на обслуживаемой им территории располагается незаконный пансионат для пожилых людей. Никаких мер для того, чтобы пресечь допущенные владельцем пансионата нарушения требований пожарной безопасности он не принял.

В отношении Тигеева действует мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следующее судебное заседание состоится 25 января 2022 года.

Также ведутся судебные разбирательства в отношении хозяйки этого пансионата, Ольги Вильямсон. Напомним, по данным следствия, 9 января в результате возгорания надворных построек погибли семеро постояльцев частного дома престарелых. Самостоятельно выбраться из горящего дома пострадавшие не смогли и умерли от отравления окисью углерода. За деньги обвиняемая ухаживала за престарелыми людьми, которые жили у нее в домовладении по устному договору с их родственниками. Эксперт Приволжского филиала Судебно-экспертного центра СК России изучил предполагаемый очаг пожара – баню. Точный источник возгорания установит следствие. Расследование продолжается. Владелица пансионата была арестована и отправлена в СИЗО.