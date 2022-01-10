Аксенов объявил имя нового врио главы Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил имя временно исполняющего обязанности руководителя администрации Симферополя.

"Принято решение, что исполняющим обязанности главы администрации будет назначен Максим Борисович Балахонов, который на данный момент занимает должность первого заместителя главы администрации", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что "несмотря на отставку главы администрации Симферополя, работа в столице велась, в том числе во время праздничных дней". "Совместно с руководителями министерств и ведомств, а также заместителями главы администрации Симферополя прорабатывали ситуацию по содержанию города", - добавил Аксенов.

Напомним, мэр Симферополя Валентин Демидов подал в отставку после встречи с Аксеновым 30 декабря.

"Провел встречу с главой администрации Симферополя Валентином Валентиновичем Демидовым. По итогам встречи Валентин Валентинович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Считаю, что он поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку. Это честный поступок", - написал Аксенов.

Руководство столицы Крыма после вхождения полуострова в состав России менялось уже пять раз (за семь лет). Демидов с февраля этого года был врио главы администрации города, в начале апреля этого года депутаты Симферопольского горсовета избрали его в ходе конкурса руководителем. Таким образом, он пробыл в должности меньше года.