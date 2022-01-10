Песков оценил возможность принятия закона о регулировании соцсетей в РФ на фоне событий в Казахстане

Использование соцсетей для вовлечения людей в незаконные акции, как это было в Казахстане, - зло, которое необходимо купировать, считают в Кремле.

"Соцсети, очевидно, помимо добра, несут также и зло. И задача - принять меры с тем, чтобы это зло купировать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что это "давняя история", которая лишний раз нашла подтверждение в ходе событий в Казахстане, пишет "Интерфакс".

По словам Пескова, пока Кремль не намерен вносить какие-то предложения, связанные с контролем вопроса о соцсетях.

Напомним, во время беспорядков в стране, начиная со 2 января, власти Казахстана ограничивали работу мобильного интернета и мессенджеров в частности. Потом передачу данных начали блокировать в ночное время. 5 января интернет был отключен по всей стране. Сегодня власти перестали ограничивать работу интернета в нескольких городах Казахстана.