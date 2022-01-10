После жестокого убийства 5-летней девочки извращенцами Родительская палата призвала власти пресечь продвижение содомии и педофилии

Родительская палата призвала власти обратить внимание на продвижение содомии и педофилии и пресечь эту практику. Было составлено обращение, а граждан призвали отправлять его от своего имени или от имени организаций в адрес президента, премьера, глав обеих палат парламента, глав думских фракций, различных комитетов, детского омбудсмена и других фигур.

Напомним, 4 января в Костроме двое неизвестных похитили 5-летнюю девочку, изнасиловали ее и жестоко убили. По данным Рен ТВ, зверское преступление совершили два сожителя-содомита. Один из них ранее уже был судим за педофилию, другой - за кражу.

В обращении отмечается нарастающее количество жестоких преступлений против детей и приводятся последние громкие случаи. При этом существует содомское и педофильское лобби, которое продвигает эти извращения как допустимую норму. Приводится цитата одного из сайтов, который "открывает окно Овертона" в отношении педофилов, а также подобные и уже более смелые поползновения на Западе.

Отдельно подчеркивается, что в новой редакции международной классификации болезней МКБ-11, на которую Россия должна перейти до 2025 года, гомосексуализм является вариантом "психосексуального здоровья", а педофилия не требует психиатрического лечения, если педофил "не испытывает дискомфорта от своего состояния".

Интересно, что в справочнике по лечению психопатологий, опубликованном на сайте Американской психологической ассоциации, говорится, что педофилия среди содомитов встречается в два раза реже, хотя их меньше примерно в 35 раз. То есть среди содомитов педофилы встречаются примерно в 17 раз чаще.

Родительская палата призывает:

• ускорить принятие законопроекта об ужесточении наказания за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности детей,

• внести изменения в закон об информации, введя запрет на оправдание педофилии, а в Уголовный Кодекс РФ - ответственность за распространение такой информации,

• инициировать ужесточение ответственности за пропаганду гомосексуализма и "смену пола",

• не переходить на МКБ-11, которая практически легализует все виды половых извращений.

К слову, в 2018 году в Госдуму уже был внесен законопроект об ужесточении наказания для педофилов. И он даже был принят в первом чтении. Но до второго так не дошло. Видимо, не случайно.