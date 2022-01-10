В гараже в Екатеринбурге нашли два трупа. Силовики думают, что это не криминал

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства смерти двух человек.

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Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, утром 9 января в гаражном боксе по улице Вакина в уральской столице нашли тела двух мужчин. Внешних признаков насильственной смерти на трупах не было. Предварительно установлено, что мужчины в гараже занимались ремонтом иномарки, используя лакокрасочные материалы.

"Дверь в гаражный бокс была закрыта, так что граждане находились в замкнутом пространстве, для отопления помещения они использовали тепловую пушку. В качестве основной версии трагедии в настоящее время рассматривается то, что мужчины пренебрегли элементарными мерами предосторожности при работе с лакокрасочными материалами, что и повлекло их гибель", - отметили в СКР.

А вот как этот инцидент прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сообщение об обнаружении тел двух мужчин поступило в отдел полиции №13 УМВД по Екатеринбургу 9 января в 9.15. Личности погибших сотрудники уголовного розыска установили достаточно оперативно: ими оказались двое граждан одной из бывших союзных республик 1994 и 1995 годов рождения. Оба прибыли на территорию России на законных основаниях в декабре 2021 года с целью трудоустройства, на момент ЧП официально трудоустроены нигде не были. По имеющейся информации, данный гаражный бокс они арендовали у сотрудника одной коммерческой структуры с целью проведения ремонта автомобилей", - рассказал полковник Горелых.

Точная причина смерти мигрантов будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.