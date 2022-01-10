10 Января 2022
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Происшествия Челябинская область
водитль сбил пешеходов на остановке в Челябинске (2022) | Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске водитель иномарки сбил пешеходов на остановке

В Челябинске один человек погиб и трое пострадали в ДТП на остановке общественного транспорта.

ДТП произошло днем 10 января в районе дома № 99 А по улице Братьев Кашириных. В ГИБДД города Накануне.RU сообщили, что 19-летний водитель Форд Фиеста не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и сбил пешеходов на остановке. После этого машина врезалась в торговый павильон.

В результате 74-летняя женщина погибла. Еще три женщины получили травмы и были доставлены в больницу.

водитль сбил пешеходов на остановке в Челябинске(2022)|Фото: ГИБДД Челябинска

Известно, что водитель сдал на права полгода назад только с седьмого раза. Ранее он уже привлекался за нарушения ПДД.

Теги: ДТП, остановка, пешеход,



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