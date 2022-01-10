Песков заявил, что у него нет информации о контактах Путина с Назарбаевым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о возможных контактах Владимира Путина с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в дни дестабилизации ситуации в республике.

Также представитель Кремля не смог ответить на вопрос, планируются ли такие контакты, передает РИА Новости.

Напомним, после начала беспорядков в Казахстане о Нурсултане Назарбаеве не было ничего слышно. В Сети появились слухи, что экс-глава государства и члены его семьи якобы покинули страну. Также появлялись фейки об "убийстве" политика.

8 января пресс-секретарь Айдос Укибай Назарбаева сообщил, что первый президент Казахстана находится в Нур-Султане. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что провел с ним телефонные переговоры.