Сотрудники мусоросортировки в Екатеринбурге нашли в отходах живую черепаху

На мусоросортировочном комплексе "Широкореченский" в Екатеринбурге среди мусора сотрудники обнаружили живую красноухую черепаху. Предполагается, что животное либо само забралось в мусорный мешок, либо таким жестоким образом владельцы решили избавиться от надоевшего питомца.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕМУП "Спецавтобаза", сейчас черепаха поел и чувствует себя хорошо. Ее осмотрит ветеринар из приюта для животных, который находится на территории "Спецавтобазы".

"Увидели мы черепаху на линии, где сортируется мусор. Конечно, очень удивились. Но не могли ее не спасти — приютили у себя, думали, что с ней делать дальше. Сначала хотели обратиться в зоопарк, а после один из работников предприятия решил взять черепаху себе", — рассказал заместитель начальника мусоросортировочного комплекса Дмитрий Альмухаметов.

По его словам, в случае если черепаху выбросили случайно и объявятся ее владельцы, животное будет передано хозяевам. Однако забрать экзотическое животное себе уже готова одна из сотрудниц.

"Это не первое экзотическое животное, которое я приютила. Раньше уже брала себе голубя с приюта, вылечила и выходила его. Сейчас для черепахи осталось купить только аквариум", — рассказывает новый хозяин животного, координатор приюта для животных Светлана Таланова.