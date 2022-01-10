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Красноухая черепаха (2022) | Фото: пресс-служба ЕМУП &quot;Спецавтобаза&quot;

Сотрудники мусоросортировки в Екатеринбурге нашли в отходах живую черепаху

На мусоросортировочном комплексе "Широкореченский" в Екатеринбурге среди мусора сотрудники обнаружили живую красноухую черепаху. Предполагается, что животное либо само забралось в мусорный мешок, либо таким жестоким образом владельцы решили избавиться от надоевшего питомца.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕМУП "Спецавтобаза", сейчас черепаха поел и чувствует себя хорошо. Ее осмотрит ветеринар из приюта для животных, который находится на территории "Спецавтобазы".

Красноухая черепаха(2022)|Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

"Увидели мы черепаху на линии, где сортируется мусор. Конечно, очень удивились. Но не могли ее не спасти — приютили у себя, думали, что с ней делать дальше. Сначала хотели обратиться в зоопарк, а после один из работников предприятия решил взять черепаху себе", — рассказал заместитель начальника мусоросортировочного комплекса Дмитрий Альмухаметов.

По его словам, в случае если черепаху выбросили случайно и объявятся ее владельцы, животное будет передано хозяевам. Однако забрать экзотическое животное себе уже готова одна из сотрудниц.

Красноухая черепаха(2022)|Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

"Это не первое экзотическое животное, которое я приютила. Раньше уже брала себе голубя с приюта, вылечила и выходила его. Сейчас для черепахи осталось купить только аквариум", — рассказывает новый хозяин животного, координатор приюта для животных Светлана Таланова.

Теги: черепаха, Екатеринбург, мусор



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