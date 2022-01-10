10 Января 2022
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Происшествия В бывшем СССР
Алма-Ата, флаг Казахстана (2016) | Фото: Накануне.RU

В Казахстане в один день скончались три высокопоставленных силовика

В Казахстане при странных обстоятельствах погибли три высокопоставленных силовика. Об их смерти стало известно в день проведения экстренного саммита глав стран-членов ОДКБ, на котором президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о своем видении произошедшего в его стране в первые дни 2022 года.
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Так, в Таразе (бывший Джамбул, столица Жамбыльской области на юге страны) нашли застреленным начальника департамента полиции области Жаната Сулейменова. По данным СМИ, он мог покончить с собой.

Рано утром уже в Нурсултане, столице Казахстана, на улице с признаками падения с высоты нашли тело Азамата Ибраева, начальника технической службы КНБ, бывшего начальника ДСБ КНБ (аналог российской ФСБ).

Позже стало известно, что на рабочем месте скончался заместитель начальника управления полиции Турксибского района Алма-Аты Танат Назанов. Сообщается, что причиной смерти мог стать инфаркт.

Теги: казахстан, полиция, силовики, смерть



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