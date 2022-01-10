10 Января 2022
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снегоходы, маршрут, туризм, туристы, экспедиция (2015) | Фото: Интересный Екатеринбург

АТОР: В Казахстане может находиться не более 300-500 туристов из РФ

В Казахстане на начало января могло находиться не более 300-500 путешественников из РФ, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, скорее всего, более половины из них уже вернулись. По имеющимся данным, все они организовывали отдых не через российских туроператоров, а самостоятельно, бронируя размещение в Казахстане и перелет.

Как сообщила Ломидзе "Интерфаксу", Казахстан не пользуется особой популярностью у российских туристов после открытия границ. Зимой небольшое число самостоятельных туристов из России едут кататься на лыжах на горнолыжный курорт Шымбулак рядом с Алма-Атой, и значительно меньше - в столицу Нур-Султан. Также могут быть группы альпинистов в горных лагерях.

В МИД РФ сообщали, что по данным на вечер воскресенья 13 рейсов ВКС вывезли из Алма-Аты 1 тыс. 422 человек.

Также стало известно, что авиасообщение с Казахстаном, которое было практически прервано из-за погромов в ряде городов республики, постепенно восстанавливается. Рейсы между Нур-Султан и Москвой с 7 января выполняет национальный казахстанский перевозчик Air Astana, с 10 января их запустит "Аэрофлот".

Теги: казахстан, туристы, россия



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