Главный ледовый городок Екатеринбурга посетили около 600 тысяч человек

С 29 декабря 2021 по 9 января 2022 года ледовый городок на главной площади Екатеринбурга посетили около 600 тысяч человек. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.

По информации генерального подрядчика ООО "Айс-проект 2000", только в новогоднюю ночь гостями городка и зрителями праздничной программы стали 12 тысяч человек. А на торжественном открытии главной елки, которое состоялось 29 декабря, побывали 10 тысяч жителей и гостей Екатеринбурга.

Напомним, что в этом году ледовый городок на Площади 1905 года был построен по мотивам русских народных сказок. Он будет работать еще неделю, до 16 января.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Свердловском УФАС заявляли, что их не интересует, почему ледовый городок в Екатеринбурге годами строит одна и та же компания.