В Роспотребнадзоре усомнились в существовании штамма "дельтакрон"

В Роспотребнадзоре призвали пока не называть "дельтакрон" новым штаммом коронавируса. Эксперты считают, что речь может идти о "загрязнении" одних образцов другими в лаборатории.

"В СМИ недавно появилась информация о выявлении кипрскими учеными нового штамма коронавируса, который сочетает в себе мутации как "дельты", так и "омикрона", и уже прозванного в обиходе "дельтакрон". В международную базу данных GISAID 7 января 2022 года действительно были депонированы 25 последовательностей нового "варианта" коронавируса. В кавычки слово "вариант" я взял потому, что при более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими", - заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По словам Хафизова, к неопытный специалист может не понять, что имеет место искусственное "загрязнение".

"По этой причине пока преждевременно говорить про свойства нового штамма, эффективность тестов и вакцин. Сначала нужно понять - новый ли это гибрид, или все же была лабораторная контаминация. Тем более, что другие лаборатории не выявляли чего-то похожего", - цитирует эксперта РИА Новости.