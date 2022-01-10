В Тюмени под стражу отправили продавца "паленой" водки

В Тюмени Центральный районный суд до 5 марта 2022 года заключил под стражу продавца магазина, в котором продавали паленую водку, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ей предъявлено обвинение в сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

"По версии следствия, в период с 3 января 2022 года, в одном из магазинов областного центра, Елена продавала гражданам нелицензионную спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт), с водочной этикеткой "Родники Сибири", представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления контрафакта несколько человек погибли от отравления", - говорится в сообщении.

Напомним, с 3 января в торговых точках на улицах Ставропольской и Рижской сбывали паленый алкоголь с водочной этикеткой "Родники Сибири". В результате употребления суррогата погибли девять человек. Изначально по "горячим следам" были установлены и задержаны четверо подозреваемых.

Отравление суррогатным алкоголем также было зафиксировано в Кондинском районе Югры. Предприниматель из Тюмени, продающий алкоголь, задержан.