В Женеве в закрытом формате проходят консультации США и России по гарантиям безопасности

В Женеве в закрытом формате стартовали переговоры России и США по гарантиям безопасности.

Встреча проходит на территории американского постпредства при отделении ООН, а не, например, в отеле или на отдельной вилле, как это часто бывает с международными встречами в Женеве, поскольку американская сторона предложила обсуждать российскую инициативу по гарантиям безопасности в рамках двустороннего Диалога по стратегической стабильности, пишет "Коммерсантъ". Как отмечает издание, американцы называют нынешние переговоры его "внеочередной" пленарной сессией.

Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Американскую дипломатию представляет первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Ранее Рябков прокомментировал этап предварительных переговоров, который прошел 9 января в преддверии большого саммита в Женеве между двумя странами по вопросам безопасности. Замминистра оценил переговоры как "деловые".

Напомним, на 12 января намечены переговоры в формате Россия-НАТО (пройдут в Брюсселе), а 13 января постоянные представители стран в ОБСЕ встретятся в Вене. Предметом всех этих переговоров будет обсуждение требований России по части безопасности и, в частности, - отказ от расширения НАТО на восток.