10 Января 2022
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карякин сергей васильевич победитель ралли дакар (2017) | Фото: Накануне.ru

Команда уральского гонщика Карякина объявила о снятии с "Дакара"

Экипаж известного уральского гонщика Сергея Карякина все-таки не сможет продолжить участие в ралли "Дакар-2022".

Напомним, в воскресенье команда Карякина попала в серьезную аварию на седьмом этапе "Дакара". Как рассказывал штурман Антон Власюк, произошло лобовое столкновение с другим экипажем.

Затем пострадавшую технику доставили в лагерь. В окружении уральского гонщика выражали надежду, что машину удастся отремонтировать к следующему старту.

Антон Власюк(2022)|Фото: instagram.com/vlasiuk_rally

Однако сделать этого не удалось. Как сообщила сегодня команда Сергея Карякина в Instagram, "Дакар-2022" для них окончен.

"Мы боролись до последнего, но справиться с такими повреждениями мы не в силах. Спасибо огромное каждому из вас, за вашу поддержку и теплые слова!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый в команде Карякина "выложился на все 300%".

"Мы сюда обязательно вернемся и заберем Золотого бедуина!", - пообещали спортсмены.

Теги: Карякин, Дакар, гонка, команда



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