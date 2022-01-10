Суд отказался признавать бывшего госсекретаря РСФСР Бурбулиса банкротом

В Арбитражном суде Свердловской области отказались принимать заявление бизнесмена Геннадия Киреева о признании банкротом бывшего госсекретаря РСФСР, бывшего первого заместителя председателя правительства России Геннадия Бурбулиса. Об этом говорится в картотеке дел, передает корреспондент Накануне.RU.

"В принятии заявления Киреева Геннадия Дмитриевича о признании Бурбулиса Геннадия Эдуардовича банкротом отказать", - говорится в определении суда.

Напомним, что иск был подан еще в конце декабря. Бурбулис должен Геннадию Кирееву 200 тыс. руб. Такую сумму в сентябре 2020 года указал в своем решении Московский городской суд. Однако с данным решением ответчик не согласился, долг не выплатил.

Сейчас же суд не может принять заявление, так как по закону требования должны составлять не менее 500 тыс. рублей.