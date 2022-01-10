Теннисиста Джоковича снова задержали в Австралии

Первая ракетка мира Новак Джокович был повторно задержан в Австралии, об этом журналистам сообщил отец теннисиста. Повторное лишение визы властями этой страны (если оно не будет опротестовано в суде) может привести к трехлетнему запрету на въезд в Австралию.

Джокович прилетел в Мельбурн для участия в Открытом чемпионате Австралии по теннису, но его задержали прямо в аэропорту. Власти страны сочли, что медотвод Джоковича от вакцинации против коронавируса недействителен, а все иностранцы, прибывающие в Австралию, должны пройти полный курс вакцинации.

Сегодня утром суд в Австралии принял решение отменить аннулирование визы Джоковича и разрешил спортсмену въехать в страну. При этом ранее власти заявляли, что теннисиста могут задержать и депортировать несмотря на решение суда.