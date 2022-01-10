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Общество Санкт-Петербург
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Петербурге горел старый дом на Союза Печатников

Произошедшее накануне возгорание в квартире по улице Союза Печатников, 29, в очередной раз указало на критическое состояние жилищного фонда Северной столицы. В последние годы эта сфера находится в упадке, несмотря на повышенную плату, взимаемую за капремонт.

Пожар в доме на улице Союза Печатников произошел, по предварительно версии, из-за замыкания в электропроводке. Жилой дом находится в историческом центре и относится к старому фонду, который требует серьезного капитального ремонта. Горожане, проживающие в историческом центре Петербурга, часто жалуются на трещины в домах, которые появляются снова после приезда коммунальщиков.

Под конец 2021 года в Петербурге участились случаи пожаров в объектах культурного наследия. Только за ноябрь-декабрь прошлого года в городе произошли десятки пожаров – горели исторические дома на Васильевском острове, улицах Шкапина, Розенштейна и Черняховского, на Большой Пушкарской. В СМИ отмечали, что это произошло, вероятно, из-за снижения уровня финансирования сферы охраны объектов культурного наследия. Соответствующее распоряжение ранее подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Фонд капитального ремонта, который следит за состоянием домов, провалил задачу по ремонту кровель – по итогам 2021 года было отремонтировано лишь 75 зданий из 409 запланированных. При этом ФКР ежемесячно собирает с петербуржцев крупную сумму денег в качестве взноса на капремонт, однако дома почти не ремонтируются и результатов не видно.

Ситуация может объясняться неэффективной работой ФКР, что подтвердил мониторинг Контрольно-счетной палаты Петербурга. По результатам проверки в период с 2018 по 2020 годы фонд неэффективно использовал средства на капремонт, в том числе субсидии и сборы с собственников помещений. Выяснилось, что на счете ФКР на начало года постоянно оставались собранные средства, которые позднее реинвестировались в банк под проценты, но не вкладывались в ремонт зданий в полном объеме. Со стороны руководства Петербурга также не принимается никаких мер по контролю за ФКР и нормализации его работы на благо города.

Теги: александр беглов, смольный, северная столица, пожар



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