10 Января 2022
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Церковь Николая Чудотворца в селе Каменноозёрское Свердловской области (2019) | Фото: Накануне.RU

Музей уральской иконы в Невьянске откроют в доме купца Мередина

В 2022 году в Свердловской области начнутся работы по созданию Музея уральской иконы. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.
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Музей будет открыт в Невьянске в отреставрированном историческом здании - доме купца Мередина. Комплекс был построен еще в XVIII веке и на данный момент является памятником архитектуры регионального значения. В советское время в доме размещалась поликлиника, а в 1990-е годы там случился пожар.

В итоге здание почти полностью сгорело. Остались лишь несущие стены, а кровля была уничтожена.

В ближайшие месяцы стартует разработка научно-проектной документации. Также будет проведена историко-культурная экспертиза проекта, государственная экспертиза проектной документации и реставрация здания.

Предварительная дата открытия нового музея пока неизвестна.

Теги: Невьянск, музей, иконы



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