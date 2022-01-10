Музей уральской иконы в Невьянске откроют в доме купца Мередина

В 2022 году в Свердловской области начнутся работы по созданию Музея уральской иконы. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Музей будет открыт в Невьянске в отреставрированном историческом здании - доме купца Мередина. Комплекс был построен еще в XVIII веке и на данный момент является памятником архитектуры регионального значения. В советское время в доме размещалась поликлиника, а в 1990-е годы там случился пожар.

В итоге здание почти полностью сгорело. Остались лишь несущие стены, а кровля была уничтожена.

В ближайшие месяцы стартует разработка научно-проектной документации. Также будет проведена историко-культурная экспертиза проекта, государственная экспертиза проектной документации и реставрация здания.

Предварительная дата открытия нового музея пока неизвестна.