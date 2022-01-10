Жапаров попросил о справедливом расследовании в отношении киргизов, задержанных после погромов в Казахстане

Председатель кабмина Киргизии Акылбек Жапаров во время экстренного заседания ОДКБ попросил провести справедливое расследование в отношении своих граждан, задержанных в Казахстане после погромов.

Также он отметил, что "существует риск перемещения террористов, принимавших участие в беспорядках в Казахстане, через границы внутри ОДКБ".

Напомним, ранее киргизский джазовый музыкант Викрам Рузахунов, которого ранее казахские силовики выдали за наемника и террориста, был освобожден.

Казахские гостелеканалы удалили из своих соцсетей видео избитого музыканта с признаниями в том, что его наняли за 200 долларов участвовать в беспорядках некие люди. Пользователи соцсетей и близкие узнали в человеке Викрама Рузахунова, джазового пианиста, который часто бывал в Казахстане на гастролях.

МИД Киргизии направил ноту Казахстану и требованием немедленно освободить артиста. Минюст страны попросил генпрокуратуру возбудить уголовное дело о пытках в отношении джазового пианиста.