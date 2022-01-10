В Челябинске ликвидируют райсовете депутатов и вернутся к прямым выборам в гордуму

Советник губернатора Челябинской области, бывший председатель ЗСО Владимир Мякуш анонсировал новую муниципальную реформу. В Челябинске упразднят районные советы депутатов и вернутся к прямым выборам в городскую думу.

Напомним, в 2014 году Челябинск стал городским округом с внутригородским делением. Семь районов приобрели статус самостоятельных муниципалитетов со своими органами власти, полномочиями и бюджетами. От прямых выборов в гордуму отказались. Теперь городской парламент формируют семь районных советов, которые делегируют в его состав по семь своих представителей. В результате количество депутатов в городе возросло до 170 человек.

По словам Владимира Мякуша, прошедшая реформа МСУ не оправдала ожиданий. Депутатов хотели сделать ближе к избирателям, но возникли естественные проблемы согласования полномочий города и района, а страдают от этого простые жители города.

Теперь регион ждет новая реформа МСУ. Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект об организации местного самоуправления сенатора Андрея Клишаса и депутата Павла Крашенинникова.

"Если внимательно прочитать документ, можно заметить, что, согласно проекту, внутригородские районы городского округа упраздняются. Законодательному Собранию Челябинской области придется привести местное законодательство в соответствии с федеральным и ликвидировать районные Советы депутатов и вернуться к прямым выборам в Челябинскую городскую думу. Ближайшее время с подачи федерального центра в этом вопросе будет наведен порядок. Новую городскую думу мы уже совершенно точно будем избирать на прямых выборах", - заявил Владимир Мякуш в интервью газете "Южноуральская панорама".

Бывший спикер ЗСО считает эту реформу правильной. По его мнению, не нужно путать людей сложной структурой, а депутаты гордумы должны избираться напрямую.

Эксперт АЦ "Акценты" Дмитрий Еловский считает, что муниципальная реформа в некоторых регионах приведет к обострению внутриэлитных конфликтов. "В сложном положении окажутся элиты существующих городов и районов. Высвобождение огромного количества муниципальных служащих и депутатов поселковых дум приведет к кратному росту конкуренции за оставшиеся места", - цитирует Еловского Telegram-канал "Незыгарь".