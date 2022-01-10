10 Января 2022
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Образование В России
тест на наркотики, школа (2012) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме обсудят введение обязательных тестов на наркотики в школах

В Госдуме в начале весенней сессии обсудят вопрос о введении в школах обязательного тестирования учащихся на наркотики и психические отклонения.

Об этом заявил замглавы комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, передает РИА Новости.

Депутат назвал введение подобных тестирований комплексным вопросом и отметил, что они помогут избежать насилия в образовательных учреждениях.

Милонов напомнил, что сейчас родители школьников могут отказаться от проведения теста на наркотики, но в некоторых случаях они не могут самостоятельно справиться с этой проблемой.

Ранее сообщалось, что у российских школ установят камеры видеонаблюдения, которые будут способны идентифицировать потенциальных стрелков поблизости. Как уточнялось, подобную IT-систему уже тестируют в Самаре.

Теги: госдума, школы, наркотики



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