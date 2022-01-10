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Политика В бывшем СССР
Александр Лукашенко (2020) | Фото: Евгений Ерчак / EPA / ТАСС

Лукашенко на саммите ОДКБ предложил Токаеву найти "провокаторов", повысивших цены на газ

Глава Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на саммите ОДКБ, заметил, что в ситуациях, подобных произошедшей в Казахстане, есть не только "внешние факторы", на которые ссылается президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Лукашенко посоветовал найти и "внутренние причины", которые заинтересованы в захвате власти. Он полагает, например, что повышение цен на автомобильный газ, которое стало поводом для возмущения населения, могло быть спланированным саботажем.

"Внешний фактор никогда не будет единственным, надо помнить и о внутреннем факторе. Накопилось слишком много желающих взорвать ситуацию в среднеазиатских республиках. На границах организации у Казахстана скопилось немало международных террористов. Эту проблему невозможно решить в рамках одного только Казахстана. Самые близкие народы Казахстана и Кыргызстана должны вместе попытаться решить тяжелые проблемы, которые остались в наследство и которые созданы уже нами в постсоветский период. Уроки должен извлечь и Узбекистан. По нашей информации, взгляды их (террористов – прим. ред.) брошены и на эту страну.

Есть и внутренние причины произошедшего в Казахстане. Внешние причины в Казахстане видны не очень, в Белоруссии были они видны очевиднее. Есть и внутренние факторы.

Основной костяк составляют профессиональные боевики-террористы. Кто их организовывал и руководил – надо разобраться. Руководители глубоко спрятаны, но если мы докопаемся, мы придем в ту же точку, что и в Белоруссии.

Надо жестко спросить с тех, кто допустил первый этап. Кто повысил цены на этот газ, которого завались в этом Казахстане?" – заявил Лукашенко.

"Не надо излишне стесняться в плане применения ОДКБ, озираясь на запад, Америку или еще какие-то государства. Будем смотреть резко по сторонам – свернем шею. Когда у них возникают проблемы, они не озираются на демократию. Нам тоже надо так действовать. Вот жестко поступили – проявилась эффективность.

Мы никакие не оккупанты, мы не пришли туда по своему желанию – мы пришли по приглашению нашего друга, нашего брата. Это прецедент, хороший прецедент.

Надо собраться и поговорить о Таджикистане. Президент Таджикистана уже годами просит нас оказать материальную помощь техникой. Это касается и других республик", - заключил Лукашенко.

Теги: александр лукашенко, одкб, казахстан, касым-жомарт токаев



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