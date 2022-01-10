УрФУ продлевает сдачу зимней сессии для студентов Казахстана

Руководство Уральского федерального университета продлило сроки сдачи зимней зачетно-экзаменационной сессии для студентов, находящихся в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, ссылаясь на слова директора по образованию.

"Сроки продления будут корректироваться в зависимости от работы интернета в Казахстане и восстановления авиасообщения с Россией", - заявили в университете.

Напомним, что во время кризиса в стране, начиная со 2 января, власти ограничивали работу мобильного интернета и мессенджеров в частности. Потом передачу данных начали блокировать в ночное время. 5 января интернет был отключен по всей стране.

Сегодня появилась новость о том, что интернет был возобновлен сразу в нескольких городах - Павлодар, Кызылорда, Талдыкорган и Атырау. Также мобильный и проводной интернет заработали в Алма-Ате.

Также сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на саммите ОДКБ. По его словам, на страну произошла "террористическая атака", но сейчас уже "конституционный порядок восстановлен".