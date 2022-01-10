Мы не дадим реализовать у себя дома сценарии цветных революций - Путин

Владимир Путин не считает, что цены на газ стали реальной причиной кризиса в Казахстане. Он согласен со своими коллегами – Касымом-Жомартом Токаевым и Александром Лукашенко – что в Казахстане активно применялись "майданные технологии", источником которых были "деструктивные внутренние и внешние силы".

"Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо. Ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, это одни люди и у них одни цели. А те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это другие люди и у них другие цели. При этом активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков. В том числе, очевидно, прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом", - заявил президент России, выступая на саммите ОДКБ.

По словам Путина, миротворческий контингент ОДКБ введен в Казахстан "на ограниченный по времени период, такой, какой сочтет нужным глава Казахстана".

"Безусловно, весь контингент будет выведен с территории Казахстана после завершения миссии. Это своевременная и легитимная акция", - добавил Путин.

Ситуация постепенно нормализуется. Положение окончательно будет взято под контроль в ближайшее время. Это не первая и не последняя попытка вмешательства. Мы не позволим раскачивать ситуацию и не дадим реализовать у себя дома сценарии цветных революций", - заявил президент России.

Он считает, что "продолжают предприниматься попытки с помощью соцсетей вовлечения наших граждан в протестные акции, что являются предтечей нападения международных террористов".

Наконец, Путин "отметил мужество, с которым президент Казахстана взял на свои плечи ответственность за ситуацию".