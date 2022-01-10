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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область Уральский ФО
водка, суррогатный алкоголь (2022) | Фото: vk.com/starzhved | Александр Старжинский

Число задержанных по делу об отравлении тюменцев "паленой" водкой выросло до 10

В Тюмени следователи вместе с сотрудниками УМВД установили и задержали 10 лиц, подозреваемых в массовых отравлениях граждан "паленой" водкой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.
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По версии следствия, в декабре подозреваемые продавали водку с этикеткой "Родники Сибири". В алкоголе был метиловый спирт. Купившие суррогатный алкоголь тюменцы отравились. Некоторые из них погибли. Возбуждено уголовное дело по статье - производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.

"Следователями СК России во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Тюменской области установлено и задержано 10 лиц, подозреваемых в совершении указанных преступлений. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается производство следственных, процессуальных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к совершению расследуемых преступлений. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления СК Российской Федерации по Тюменской области", - говорится в сообщении ведомства.

СКР призвал граждан воздержаться от употребления суррогатного алкоголя с водочной этикеткой "Родники Сибири".

Напомним, с 3 января в торговых точках на улицах Ставропольской и Рижской сбывали паленый алкоголь с водочной этикеткой "Родники Сибири". В результате употребления суррогата погибли девять человек. Изначально по "горячим следам" были установлены и задержаны четверо подозреваемых.

Отравление суррогатным алкоголем также было зафиксировано в Кондинском районе Югры. Предприниматель из Тюмени, продающий алкоголь, задержан.

Теги: Тюмень, отравление, суррогат, дело



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Развитие сюжета:

Ранее 10.01.2022 12:59 Мск В Тюмени под стражу отправили продавца "паленой" водки

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