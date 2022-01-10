10 Января 2022
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Общество Свердловская область
Очередь в МФЦ (2021) | Фото: Накануне.RU

"Сервис недоступен": в работе МФЦ Свердловской области возникли трудности

В понедельник, 10 января, в работе многофункционального центра Свердловской области возникли некоторые трудности.

Как сообщается на официальном сайте МФЦ, сервис проверки статуса заявления сегодня временно недоступен.

"Узнать статус заявления можно через специалистов контакт-центра. Также получить консультацию о готовности пакетов документов можно по номеру 8 (343) 273-00-08, добавочный номер "1". Другие способы недоступны, ведутся работы по восстановлению сервиса проверки статуса заявления", - говорится в сообщении.

Причина сбоя в работе не называется. Напомним, в ноябре прошлого года свердловские МФЦ фиксировали втрое больше обращений, связанных с получением QR-кодов, а электронные очереди на получение кодов переходили в живые.

Теги: МФЦ, сбой, сервис



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