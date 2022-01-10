"Сервис недоступен": в работе МФЦ Свердловской области возникли трудности

В понедельник, 10 января, в работе многофункционального центра Свердловской области возникли некоторые трудности.

Как сообщается на официальном сайте МФЦ, сервис проверки статуса заявления сегодня временно недоступен.

"Узнать статус заявления можно через специалистов контакт-центра. Также получить консультацию о готовности пакетов документов можно по номеру 8 (343) 273-00-08, добавочный номер "1". Другие способы недоступны, ведутся работы по восстановлению сервиса проверки статуса заявления", - говорится в сообщении.

Причина сбоя в работе не называется. Напомним, в ноябре прошлого года свердловские МФЦ фиксировали втрое больше обращений, связанных с получением QR-кодов, а электронные очереди на получение кодов переходили в живые.