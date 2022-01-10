Число погибших в ДТП в новогодние праздники превысило прошлогодние показатели Среднего Урала на 116%

Статистика смертей в ДТП в Свердловской области во время новогодних праздников превысила прошлогодние показатели за аналогичный период на 116%. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил временно исполняющий обязанности заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по региону Евгений Пятин.

По его словам за прошедшие девять дней на Среднем Урале произошло 53 ДТП, в которых погибло 13 человек, включая ребенка. В большинстве случаев причиной послужил выезд на встречную полосу и несоблюдение скоростного режима.

Превышена статистика и по раненым - на 26%.

За весь 2021 год в области произошло 2 тыс. 771 ДТП, в которых скончалось 370 человек. Рост по сравнению с 2020 годом составил 1,6% по числу аварий и 2,8% по количеству смертей.

Напомним, что только 8 января на 220 км трассы "Пермь – Екатеринбург" автобус с детьми столкнулся с двумя машинами, что привело к травмам троих человек.