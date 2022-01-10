10 Января 2022
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Происшествия В бывшем СССР
контртеррористическая операция в Алма-Ате (2022) | Фото: Иса Таженбаев/ТАСС

В Нур-Султане нашли мертвым полковника КНБ Казахстана

В столице Казахстана Нур-Султане во дворе своего дома найден мертвым полковник Комитета национальной безопасности (КНБ) Азамат Ибраев.

Как сообщает пресс-служба ведомства, проводится досудебное расследование. Подробностей гибели офицера не приводится.

Ранее стало известно о смерти начальника полиции Жамбылской области генерала Жаната Сулейменова. По неподтвержденным данным, он покончил с собой. СМИ писали, что после беспорядков против Сулейменова было возбуждено уголовное дело, ему грозил трибунал.

8 января стало известно, что в Казахстане был задержан председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов. Его подозревают в государственной измене. По одной из версий, организаторы беспорядков планировали взять под свой контроль Алма-Ату и вновь объявить ее столицей, одну из ключевых ролей в подготовке играло руководство комитета нацбезопасности.

Теги: кнб казахстана, полковник кнб



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