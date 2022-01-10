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Общество Свердловская область
Николай Смирнягин (2019) | Фото: Накануне.RU

"Предстоит сформировать команду": глава Академического рассказал о ближайших планах

Экс-депутат городской думы Екатеринбурга Николай Смирнягин, который назначен главой Академического района, поделился ближайшими планами в новой должности.

Напомним, решение о назначении Смирнягина было принято сегодня главой города Алексеем Орловым. Как рассказал бывший депутат официальному порталу Екатеринбурга, он уже приступил к формированию собственной команды.

"Предстоит сформировать команду, организационную структуру и весь кадровый состав, который обеспечит должное функционировании администрации Академического района", - отметил Николай Смирнягин.

екатеринбург академический(2012)|Фото: Накануне.ru

Одним из ключевых шагов он назвал формирование организационной структуры самой администрации.

"Те полномочия, которые сегодня закреплены за районными администрациями, необходимо исполнять в полном объеме. Еще одно основное направление - разработка стратегии развития Академического до 2030 года", - добавил новый глава.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня стало известно, что избирком назначил дополнительные выборы в Екатеринбургскую городскую думу. Это сделано в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Сергея Мелехина и Николая Смирнягина.

Довыборы запланированы на 27 марта 2022 года. А выдвижение кандидатов начнется уже с завтрашнего дня, 11 января.

Теги: Смирнягин, Академический, планы, глава



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