Киргизского музыканта, подозреваемого в участии в беспорядках в Казахстане, освободили

Киргизский джазовый музыкант Викрам Рузахунов, который ранее был выдан казахскими силовиками за наемника и террориста, освобожден, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на Госкомитет национальной безопасности КР.

Казахские гостелеканалы удалили из своих соцсетей видео избитого музыканта с признаниями в том, что его наняли за 200 долларов участвовать в беспорядках некие люди.

Ранее казахстанский телеканал "Хабар 24" показал интервью мужчины, который рассказал, что он якобы является гражданином Киргизии и прилетел в Казахстан для участия в митинге.

Пользователи соцсетей и близкие узнали в человеке Викрама Рузахунова, джазового пианиста, который часто бывал в Казахстане на гастролях.

МИД республики направил ноту Казахстану и требованием немедленно освободить артиста. Минюст Кыргызстана попросил Генпрокуратуру возбудить уголовное дело о пытках в отношении джазового пианиста.