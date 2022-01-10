10 Января 2022
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Общество Крым
Марат Хуснуллин (2020) | Фото: government.ru

Техническую пресную воду со дна Азовского моря можно обработать и сделать питьевой - Хуснуллин

Пресная вода, обнаруженная под Азовским морем, слабоминерализирована. Она техническая, но при обработке может быть использована для питья, об этом говорится в презентации, представленной вице-премьером российского правительствам Маратом Хуснуллиным, на нее ссылается РИА Новости.

Напомним, после вхождения Крыма и Севастополя в состав России Украина перекрыла подачу воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Эта водная артерия была главным источником для жителей региона, особенно северо-восточной части. В сочетании с двумя засушливыми сезонами это привело к острому дефициту пресной воды на полуострове. Для решения проблемы сейчас подыскиваются самые разные источники воды, среди них подводное русло Дона, Кубани и других рек, впадающих в Азовское море. Технология добычи этой воды схожа с нефтедобычей, могут использоваться нефтяные платформы.

Теги: вода, крым, азовское море, марат хуснуллин



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