Техническую пресную воду со дна Азовского моря можно обработать и сделать питьевой - Хуснуллин

Пресная вода, обнаруженная под Азовским морем, слабоминерализирована. Она техническая, но при обработке может быть использована для питья, об этом говорится в презентации, представленной вице-премьером российского правительствам Маратом Хуснуллиным, на нее ссылается РИА Новости.

Напомним, после вхождения Крыма и Севастополя в состав России Украина перекрыла подачу воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Эта водная артерия была главным источником для жителей региона, особенно северо-восточной части. В сочетании с двумя засушливыми сезонами это привело к острому дефициту пресной воды на полуострове. Для решения проблемы сейчас подыскиваются самые разные источники воды, среди них подводное русло Дона, Кубани и других рек, впадающих в Азовское море. Технология добычи этой воды схожа с нефтедобычей, могут использоваться нефтяные платформы.