Мэр из ХМАО предупредил о том, какой водкой можно отравиться

Глава администрации сельского поселения Половинка Кондинского района Югры Александр Старжинский предупредил жителей округа, как выглядит паленая водка.

Он опубликовал снимки бутылок в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Так выглядит суррогатная водка", - сообщил мэр.

В настоящее время зафиксировано 12 случаев отравления, из них с летальным исходом 8 случаев.



"Пострадавшие находятся под наблюдением врачей, также проводятся следственные действия по выяснению причин произошедшего. Прошу вас, быть бдительными при покупке алкогольной продукции, а ещё лучше - воздержаться от употребления алкоголя. При плохом самочувствии - немедленно обращайтесь за медицинской помощью", - сообщил глава поселения.

Он также добавил, что отравившиеся в Кодинском районе покупали алкоголь в местном магазине. Предприниматель сейчас в розыске.