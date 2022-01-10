10 Января 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
водка, суррогатный алкоголь (2022) | Фото: vk.com/starzhved | Александр Старжинский

Мэр из ХМАО предупредил о том, какой водкой можно отравиться

Глава администрации сельского поселения Половинка Кондинского района Югры Александр Старжинский предупредил жителей округа, как выглядит паленая водка.

Он опубликовал снимки бутылок в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Так выглядит суррогатная водка", - сообщил мэр.

водка, суррогатный алкоголь(2022)|Фото: vk.com/starzhved | Александр Старжинский

В настоящее время зафиксировано 12 случаев отравления, из них с летальным исходом 8 случаев.

"Пострадавшие находятся под наблюдением врачей, также проводятся следственные действия по выяснению причин произошедшего. Прошу вас, быть бдительными при покупке алкогольной продукции, а ещё лучше - воздержаться от употребления алкоголя. При плохом самочувствии - немедленно обращайтесь за медицинской помощью", - сообщил глава поселения.

Он также добавил, что отравившиеся в Кодинском районе покупали алкоголь в местном магазине. Предприниматель сейчас в розыске.

водка, суррогатный алкоголь(2022)|Фото: vk.com/starzhved | Александр Старжинский

Теги: отравление, алкоголь, водка, суррогатный алкоголь



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