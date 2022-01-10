Немузей мусора в Екатеринбурге объявил прием новогодних елок на переработку

Немузей мусора в Екатеринбурге объявил о готовности принять новогодние живые елки жителей города для дальнейшей переработки. Как следует из соцсетей Немузея, деревья будут передроблены, а полученные щепки пойдут на обустройство сада для жителей дома на Антона Валека, 12.

Принимаются любые хвойные деревья - ели, сосны, пихты и их ветки с 22 января с 10.00 до 15.00 на Антона Валека, 12. С 24 по 30 января включительно – на станции "Разделяй с Мегой" на Металлургов, 87 (справа от главного входа в ТЦ Мега).

При этом сотрудники Немузея предупреждают, что деревья принимаются исключительно без мишуры, блесток, искусственного снега, игрушек, а также веревок, пленки и скотча, в которых их привезли.

Также 22 января, согласно графику, проходит и glassday, когда жители города могут сдать предметы из стекла.