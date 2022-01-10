"Ютэйр" связала Тобольск с Сургутом и Нижневартовском

Авиакомпания "ЮТэйр" начала полёты из Тобольска в югорские Сургут и Нижневартовск, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Полёты перевозчик выполняет по понедельникам, четвергам и субботам. Полёт в Сургут или Нижневартовск займёт полтора часа. Цена на билеты начинается от 1,2 тыс. руб. (Тобольск – Сургут) и 1,3 тыс. руб. (Тобольск – Нижневартовск). В Сургут самолёты полетят в 15.20, в Нижневартовск – в 10.35.

Эти рейсы запущены на фоне сокращения авиасвязи духовной столицы Сибири с Москвой. В конце ноября 2021 г. продажи на рейсы Москва – Тобольск закрыла "Победа", которая летала по этому маршруту три раза в неделю, а "Red Wings" сократила количество рейсов из Екатеринбурга в Тобольск с двух до одного в неделю. Причиной стало отсутствие достаточного пассажиропотока. После пандемии коронавируса будет решаться вопрос о целесообразности возобновления полётов.

В 2022 г. количество направлений полётов из Тобольска планируется увеличить вдвое, а рейсов – до 26 в неделю.