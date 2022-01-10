10 Января 2022
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Общество За рубежом
Новак Джокович (2020) | Фото: twitter.com/australianopen

Суд в Австралии отменил аннуляцию визы теннисиста Новака Джоковича

Австралийский суд отменил решение местных властей о депортации сербского теннисиста, первой ракетки мира Новака Джоковича. Судья приказал выпустить спортсмена из обсерватора для невакцинированных иностранцев и восстановить ему визу, которая была аннулирована.

Власти Австралии задержали Джоковича в аэропорту Мельбурна пять дней назад, когда тот прилетел на Открытый чемпионат Австралии по теннису. Премьер-министр страны Скотт Моррисон поддержал пограничников, отметив, что медицинский отвод Джоковича от прививки от коронавируса безоснователен, а от всех въезжающих в Австралию иностранцев требуется наличие полной вакцинации от COVID-19.

Стоит отметить, что правительство Австралии пригрозило теннисисту повторной аннуляцией визы даже после решения суда, передает The New York Times.

Джокович не раз выступал против принудительной вакцинации, заявляя, что вакцинация – это личное дело и личное решение каждого отдельного человека. До прошлой недели при этом он не сообщал, привился ли сам. В субботу адвокаты спортсмена заявили, что Джокович в середине декабря сдал положительный тест на коронавирус.

Теги: новак джокович, суд, австралия, вакцинация



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