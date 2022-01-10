10 Января 2022
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Общество Челябинская область
начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков (2022) | Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Начальником ГУ МВД по Челябинской области назначен Михаил Скоков

Главное управление МВД РФ по Челябинской области возглавил генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков.

"Указом президента РФ Михаил Иванович Скоков назначен начальником ГУ МВД России по Челябинской области", - говорится в информации, опубликованной на сайте регионального ГУ МВД.

До декабря 2021 года Михаил Скоков возглавлял МВД по Республике Северная Осетия-Алания.

Генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев, возглавлявший региональное ГУ МВД, назначен на должность министра внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания.

Теги: Михаил Скоков, ГУ МВД, назначение,



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