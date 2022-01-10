Начальником ГУ МВД по Челябинской области назначен Михаил Скоков

Главное управление МВД РФ по Челябинской области возглавил генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков.

"Указом президента РФ Михаил Иванович Скоков назначен начальником ГУ МВД России по Челябинской области", - говорится в информации, опубликованной на сайте регионального ГУ МВД.

До декабря 2021 года Михаил Скоков возглавлял МВД по Республике Северная Осетия-Алания.

Генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев, возглавлявший региональное ГУ МВД, назначен на должность министра внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания.