10 Января 2022
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Общество В бывшем СССР
контртеррористическая операция в Алма-Ате (2022) | Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

КНБ Казахстана заявил о стабилизации ситуации в стране

Ситуация в Казахстане стабилизирована и находится под контролем, очаги террористических угроз ликвидированы, сообщает пресс-служба Комитета нацбезопасности (КНБ).

Все ранее захваченные административные объекты в Алма-Ате, Кызылорде, Талдыкоргане и Таразе освобождены.

Обеспечена безопасность особо важных стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов, добавили в ведомстве.

Кроме того, ведутся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков.

На центральной площади Алма-Аты, которая стала эпицентром погромов, начали убирать сгоревшую технику.

Проезд по площади Республики до сих пор не открыт, она огорожена бетонными блоками, передает РИА Новости. Полицейские объясняют это продолжающейся антитеррористической операцией.

Теги: казахстан, кнб казахстана, беспорядки



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