КНБ Казахстана заявил о стабилизации ситуации в стране

Ситуация в Казахстане стабилизирована и находится под контролем, очаги террористических угроз ликвидированы, сообщает пресс-служба Комитета нацбезопасности (КНБ).

Все ранее захваченные административные объекты в Алма-Ате, Кызылорде, Талдыкоргане и Таразе освобождены.

Обеспечена безопасность особо важных стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов, добавили в ведомстве.

Кроме того, ведутся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков.

На центральной площади Алма-Аты, которая стала эпицентром погромов, начали убирать сгоревшую технику.

Проезд по площади Республики до сих пор не открыт, она огорожена бетонными блоками, передает РИА Новости. Полицейские объясняют это продолжающейся антитеррористической операцией.