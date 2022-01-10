ВТБ повысит минимальную ставку по ипотеке на 1%

Второй по величине российский банк – ВТБ – собирается с 11 января повысить ставки по ипотеке на строящееся и готовое жилье на 1%. Таким образом, минимальная ставка по ипотеке в банке составит 10,3% (она не относится к льготным программам ипотеки).

Сейчас минимальная ставка по ипотеке в ВТБ доступна "зарплатным" клиентам, при онлайн-оформлении заявки и использовании цифровых сервисов. Иначе минимальная ставка составляет 10,2%, передают "Ведомости".

Вырастет также ставка рефинансирования ипотеки других банков – с 9,4% до 10,6%.

Это уже третий месяц подряд, когда ВТБ повышает ставки по ипотеке. Рост ее в банке объясняют ростом ключевой ставки и повышениями ставок в банках-конкурентах. Так, средняя ставка в 15 крупнейших ипотечных банках к концу года составила на "первичку" 9,58%, на "вторичку" – 9,62%.

В конце 2021 года глава корпорации "ДОМ.РФ" Виталий Мутко прогнозировал рост ставок на новостройки до 10-10,2%.

"После повышения ключевой ставки пошли вверх и ставки ипотечные. Сегодня они где-то 9,2%. В следующем году (2022-м – прим. ред.) ставки могут вырасти до 10–10,2%. Вторичный рынок, как правило, на 0,25–0,5 п.п. выше", - заявил глава института развития в интервью РБК.

По данным Мутко, сейчас льготная ипотека составляет около 30% всех выдаваемых кредитов, но остальное – кредиты по рыночным ставкам. ЦБ ранее сообщал, что на 1 ноября 2021 года средняя ипотечная ставка в России составляла 7,7% - но это с учетом льготной ипотеки.

По мнению Мутко, рост ипотечных ставок замедлит выдачу кредитов в 2022 году. В "ДОМ.РФ" ориентируются на цифру в 1,4 млн за предстоящий год (против 1,9 млн в этом году).