Мэр Екатеринбурга назначил Николая Смирнягина главой Академического района

Экс-депутат городской думы Екатеринбурга Николай Смирнягин назначен новым главой Академического района. Решение было принято главой города Алексеем Орловым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Николай Смирнягин окончил Университет Российской академии образования по направлению "Юриспруденция" в 2005 году, тремя годами позже получил второе высшее по специальности "Мастер делового администрирования", окончив с отличием Уральскую академию государственной службы. В 2009 году он возглавлял ЗАО "Управляющая компания "Академический", а в 2013 году стал депутатом Екатеринбургской городской думы.

Смирнягин также является членом партии "Единая Россия", лауреатом премии губернатора Свердловской области в сфере энергоснабжения и награжден грамотой Министерства регионального развития РФ.

Напомним, что 21 декабря на заседании городской думы Екатеринбурга депутаты проголосовали за досрочное прекращение депутатских полномочий Николая Смирнягина. Вопрос появился в повестке заседания после письменного заявления депутата о досрочном прекращении своих полномочий. Уже тогда предполагалось, что он станет главой района Академический.

Смирнягин также был исключен из состава двух комиссий думы: по городскому хозяйству, строительству и землепользованию и по бюджету и экономической политике.