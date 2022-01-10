Минпромторг и Минфин поддержат форум о достижениях СССР

10 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан — кривое зеркало России?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
сталинский бессмертный полк, новосибирск (2019) | Фото: Накануне.RU

Минпромторг и Минфин поддержат форум о достижениях СССР

Под разговоры о том, что в советское время не было ничего, кроме галош и репрессий, российское правительство обращается к "передовому советскому опыту".

27 января на площадке Гостиного двора открывается большая презентация культурно-исторического проекта "Сто лет СССР. Лучший опыт". Мероприятие будет проводиться при поддержке Министерства финансов РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства по делам национальностей России.

На пространстве в 150 кв.м. будет развёрнута экспозиция, рассказывающая об основных достижениях и событиях, происходивших в Советском Союзе. Как обещают организаторы, посетители попадут в атмосферу того времени, на выставке будут демонстрироваться предметы, имеющие принадлежность к тому или иному эпохальному событию страны Советов: это и Фестиваль молодёжи и студентов 1957 года, и полет в космос Юрия Гагарина с последующей космической эрой, и Олимпиада 1980 года.

В программе значится ряд круглых столов: "Символизм пятиконечной звезды: до и после СССР", "Национальная политика Советского Союза: предвосхищая будущее", "Не за страх, а за совесть: нравственные императивы советской повседневности".

Напомним, недавно глава Минпромторга Денис Мантуров назвал Иосифа Сталина великим политическим и государственным деятелем, во время правления которого многое было сделано для становления и развития промышленности страны.

Теги: СССР, Минфин, Минпромторг



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вводу контингента ОДКБ в Казахстан?

Результаты 894

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети