Минпромторг и Минфин поддержат форум о достижениях СССР

Под разговоры о том, что в советское время не было ничего, кроме галош и репрессий, российское правительство обращается к "передовому советскому опыту".

27 января на площадке Гостиного двора открывается большая презентация культурно-исторического проекта "Сто лет СССР. Лучший опыт". Мероприятие будет проводиться при поддержке Министерства финансов РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства по делам национальностей России.

На пространстве в 150 кв.м. будет развёрнута экспозиция, рассказывающая об основных достижениях и событиях, происходивших в Советском Союзе. Как обещают организаторы, посетители попадут в атмосферу того времени, на выставке будут демонстрироваться предметы, имеющие принадлежность к тому или иному эпохальному событию страны Советов: это и Фестиваль молодёжи и студентов 1957 года, и полет в космос Юрия Гагарина с последующей космической эрой, и Олимпиада 1980 года.

В программе значится ряд круглых столов: "Символизм пятиконечной звезды: до и после СССР", "Национальная политика Советского Союза: предвосхищая будущее", "Не за страх, а за совесть: нравственные императивы советской повседневности".

Напомним, недавно глава Минпромторга Денис Мантуров назвал Иосифа Сталина великим политическим и государственным деятелем, во время правления которого многое было сделано для становления и развития промышленности страны.