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Происшествия Свердловская область
смартфон (2020) | Фото: ptzgovorit.ru

Притворился девушкой и обвинил в педофилии. Жителю Екатеринбурга грозит до семи лет за вымогательство

Сотрудники екатеринбургской полиции раскрыли факт вымогательства денежных средств у одного из пользователей социальной сети. Всего жертва отправила злоумышленнику 800 тыс. рублей за то, чтобы тот не публиковал его интимную переписку с якобы несовершеннолетней девушкой.

Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, сообщение о вымогательстве поступило в полицию в конце декабря от 26-летнего местного жителя. Он сообщил, что в октябре 2021 года познакомился в одной из социальных сетей с девушкой, с которой постепенно начал переписываться на интимные темы. Позднее с ним, также через соцсети, связался незнакомец, заявивший, что переписку жертва ведет с несовершеннолетней. Мужчине пригрозили, что выложат в интернет их переписку и фотографии с информацией о том, что потерпевший якобы является педофилом.

Решением проблемы мог послужить перевод незнакомцу 50 тыс. рублей, на что и пошел потерпевший. Однако и в течение последующих месяцев угрозы и вымогательства продолжались, из-за чего жителю Екатеринбурга пришлось влезть в долги и оформить несколько кредитов. В конце концов потерпевший все же решил обратиться в органы внутренних дел.

"В результате проведенных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность предполагаемого вымогателя. Им оказался 19-летний ранее не судимый житель Екатеринбурга. Молодой человек пояснил полицейским, что сам создал и вел аккаунт от имени девушки с целью знакомства и последующего получения денег от мужчин. Когда потерпевший, попавшийся на его уловку, начал переписку на интимные темы, подозреваемый написал ему с другого аккаунта и потребовал деньги", - рассказали в полиции.

Следственным подразделением отдела полиции №14 в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере). Максимальное наказание за подобное преступление составляет до семи лет лишения свободы.

Теги: вымогательство, педофилия, девушка, переписка, Екатеринбург



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