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спортзал (2020) | Фото: Накануне.RU

Уральский лицей заплатит ученице за сломанный на уроке позвоночник

На Среднем Урале с лицея взыскана компенсация морального вреда в пользу ученицы. Девочка получила тяжелую травму во время занятий.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в ноябре 2020 года на уроке физкультуры в лицее №5 Камышлова: на тот момент учащаяся второго класса во время упражнения "кувырок назад" получила травму. Ей поставили диагноз "компрессионный стабильный неосложненный перелом 1, 2, 3, 4 позвонков грудного отдела позвоночника".

В прокуратуре провели свою проверку и выяснили, что физрук не следил за безопасностью детей во время урока. Кроме этого, в лицее не были созданы условия для безопасного и подконтрольного пребывания несовершеннолетних.

По итогам проверки прокурор обратился в суд с иском к учреждению о взыскании компенсации морального вреда. Камышловский районный суд взыскал в пользу девочки 60 тысяч рублей, а также расходы на приобретение корсета.

В лицее пытались обжаловать это решение, но Свердловский областной суд отклонил апелляцию.

Теги: лицей, девочка, травма, компенсация



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