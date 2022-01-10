10 Января 2022
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Общество В бывшем СССР
протесты в Казахстане (2022) | Фото: AP Photo/Vladimir Tretyakov

В Казахстане за участие в беспорядках задержаны почти восемь тысяч человек

Правоохранительные органы Казахстана задержали 7939 человек в связи с прошедшими в стране беспорядками, сообщила пресс-служба МВД республики.

Совместно с военнослужащими нацгвардии и спецподразделений только в Алма-Ате задержали на двух рынках 207 человек.

Изъято пять угнанных авто, две единицы гладкоствольного и четыре — холодного оружия, похищенные материальные ценности.

В Алма-Ате задержаны две экстремистские ячейки, члены которых принимали участие в массовых беспорядках, сообщила пресс-служба комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана. При обыске у них были изъяты огнестрельное оружие, травматические и свето-шумовые гранаты, боеприпасы, пишет Regnum.

В МИД республики, в свою очередь, заявили, что среди участников беспорядков были люди с боевым опытом в горячих точках на стороне радикальных исламистов.

Теги: казахстан, беспорядки, задержания



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