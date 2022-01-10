Аэропорт Нового Уренгоя получил сертификат соответствия аэродрома

Аэропорт Нового Уренгоя получил сертификат соответствия аэродрома, что даёт возможность эксплуатировать обновлённую взлётно-посадочную полосу (ИВПП) в полном объёме, включая новое светосигнальное оборудование (ССО). Документ выдан Федеральным агентством воздушного транспорта оператору аэропорта ООО "Уренгойаэроинвест", сообщили Накануне.RU в аэрогавани.

Сертификат аэродрома – завершающий документ для ввода в эксплуатацию – получен без замечаний в ходе проверки. Он подтверждает, что аэродром аэропорта соответствует современным требованиям безопасности и может принимать без ограничений современные пассажирские воздушные суда типа "Боинг-737" и транспортные самолеты типа "Ан-124". Проведённые работы по реконструкции аэродрома также дают возможность нарастить интенсивность полетов региональной авиации и, как следствие, способствуют увеличению пассажиропотока крупнейшего ямальского авиаузла.

Напомним, УК "Аэропорты Регионов" ведёт масштабную реконструкцию аэропорта Новый Уренгой, включающую строительство нового пассажирского терминала и реконструкцию аэродрома, предполагающую усиление искусственных покрытий: взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона.