10 Января 2022
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Общество За рубежом
(2011) | Фото:

Названы победители премии "Золотой глобус"

В Лос-Анджелесе объявили победителей престижной кинематографической премии "Золотой глобус".

Главный приз получил фильм "Власть пса", его режиссер Джейн Кэмпион также получила награду в номинации "Лучший режиссер".

Лучшим комедийным/музыкальным фильмом признали "Вестсайдскую историю" Стивена Спилберга.

Лучшей драматической актрисой была названа Николь Кидман, сыгравшая в фильме "Быть Рикардо", лучшим драматическим актером – Уилл Смит за образ в фильме "Король Ричард".

Лучшую песню к фильму написала Билли Айлиш: ее "No Time to Die" прозвучала в одноименной картине о Джеймсе Бонде.

Лучшим мультфильмом стал "Энканто" студии Disney.

Наконец, лучшим фильмом на иностранном языке назвали японскую ленту "Сядь за руль моей машины".

Теги: золотой глобус, премия, лучший фильм



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