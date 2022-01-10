Названы победители премии "Золотой глобус"

В Лос-Анджелесе объявили победителей престижной кинематографической премии "Золотой глобус".

Главный приз получил фильм "Власть пса", его режиссер Джейн Кэмпион также получила награду в номинации "Лучший режиссер".

Лучшим комедийным/музыкальным фильмом признали "Вестсайдскую историю" Стивена Спилберга.

Лучшей драматической актрисой была названа Николь Кидман, сыгравшая в фильме "Быть Рикардо", лучшим драматическим актером – Уилл Смит за образ в фильме "Король Ричард".

Лучшую песню к фильму написала Билли Айлиш: ее "No Time to Die" прозвучала в одноименной картине о Джеймсе Бонде.

Лучшим мультфильмом стал "Энканто" студии Disney.

Наконец, лучшим фильмом на иностранном языке назвали японскую ленту "Сядь за руль моей машины".