Экс-замминистра культуры Челябинской области назначен заместителем главы Копейска

Напомним, в ноябре Алексей Текслер освободил от должности заместителя министра культуры Челябинской области Николая Сазонова. В декабре заместителем министра культуры региона — начальником управления был назначен Дмитрий Столбов, который до июня 2019 года возглавлял центр развития туризма Челябинской области.





