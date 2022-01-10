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победитель ралли дакар (2018) | Фото: Накануне.ru

Уральский гонщик Сергей Карякин может продолжить участие в "Дакаре" после аварии

Команда известного уральского гонщика Сергея Карякина может продолжить участие в ралли "Дакар", несмотря на аварию.

Напомним, в воскресенье экипаж Карякина попал в серьезную аварию на седьмом этапе "Дакара". Как рассказывал штурман команды Антон Власюк, произошло лобовое столкновение с другим экипажем.

"К сожалению, машину восстановить после такого удара невозможно", - отмечал Власюк. Он считал, что автомобиль Сергея Карякина выбыл из соревнований.

Антон Власюк(2022)|Фото: instagram.com/vlasiuk_rally

Однако все оказалось не так плохо. Как сообщает команда гонщика в Instagram, пострадавшую технику доставили в лагерь.

"Каркас цел, но передняя часть рамы сильно повреждена. Ребята будут ремонтировать технику до самого момента старта. Если успеют - стартуем следующий спецучасток", - говорится в сообщении.

Ранее Карякин заявлял, что откажется от чемпионата мира ради участия в "Дакаре-2022".

Теги: Карякин, авария, Дакар



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