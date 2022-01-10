В "Ростелекоме" на Урале сменилось руководство

Вице-президентом – директором макрорегионального филиала "Урал" ПАО "Ростелеком" назначен руководитель филиала в Екатеринбурге и Свердловской области Иван Пичугин. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании.

До этого должность директора на протяжении пяти лет занимал Сергей Гусев, который переходит на работу в корпоративный центр компании "Ростелеком" в Москве.

"В качестве руководителя Екатеринбургского филиала Иван Пичугин за два года добился высоких результатов в бизнесе. Уверен, что в новой должности он продолжит положительную динамику развития "Ростелекома" на Урале и реализует новые эффективные проекты", — подчеркнул Сергей Гусев.

Назначение произошло в текущем январе. При этом Пичугин также продолжит возглавлять Екатеринбургский филиал компании. В 2015 году его приняли на работу в ЗАО "Эр-телеком холдинг", где он курировал направление по работе с массовым сегментом в макрорегионе "Запад". В 2017 г. назначен директором филиала АО "Эр-телеком холдинг" в Красноярске, а уже в 2020 году Пичугин присоединился к команде уральского "Ростелекома" в качестве руководителя филиала на территории Среднего Урала.