10 Января 2022
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Политика За рубежом
Телеграм, Telegram (2018) | Фото: Накануне.RU

Минюст Германии пригрозил миллионными штрафами Telegram

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман предупредил, что Telegram могут ждать миллионные штрафы за нарушение норм немецкого законодательства.

По его словам, мессенджер должен был назначить официального представителя в Германии и создать легкоидентифицируемый способ для уведомления о противоправном контенте, пишет Regnum.

По словам Бушмана, сейчас эти обязанности нарушаются и власти ФРГ инициировали множество процедур наложения штрафов.

Германские власти обеспокоены тем, что через мессенджеры координируют свои действия противники коронавирусных ограничений.

Напомним, Telegram регулярно штрафуют за неудаление запрещенного контента в России. Ранее российские власти пригрозили интернет-компаниям, которые не соглашаются удалить запрещенный контент, так называемыми оборотными штрафами – они исчисляются в процентах от выручки компании в России. Применение таких санкций грозит уже не миллионными, а миллиардными штрафами.

Теги: фрг, Telegram, штрафы



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